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الثلاثاء 9 أيار 2023 ساعة 16:18

ضبط أكثر من 1.5 طن من أنواع المخدرات في جنوب شرق إيران

ضبط أكثر من 1.5 طن من أنواع المخدرات في جنوب شرق إيران
وقال العميد كودرزي: تماشيا مع مراقبة وحراسة الشريط الحدودي والتعامل الحاسم مع تهريب المخدرات على حدود البلاد، فإن حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان ومن خلال الإشراف المخابراتي على أنشطة عدد من عصابات تهريب المخدرات في المناطق الحدودية بالمحافظة مع التخطيط العملياتي الدقيق وإجراءات المراقبة المكثفة، وضعوا تفكيك هذه العصابة وضبط شحنة المخدرات على جدول أعمالهم.

وأضاف: بدعم استخباراتي وتوجيه عملياتي من حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان، تم تحديد طرق عبور المهربين وكذلك الوقت المحدد لنقل المخدرات إلى وسط البلاد، قام فوجي حرس الحدود في ميرجاوه وسراوان بتنفيذ خطة الاحتواء ووضع المنطقة المطلوبة تحت سيطرتهم وتمكنوا من ضبط شحنة المخدرات.

وتابع قائد حرس الحدود قائلا: إن المهربين الذين كانوا يخططون لإدخال شحنة المخدرات إلى البلاد عن طريق مركبتين تم التصدي لهم عبر النيران الكثيفة ونجح حرس الحدود في القبض على اثنين من المهربين وتوقيف المركبتين والعثور على طن واحد و 523 كيلوغراما من أنواع المخدرات بما فيها الأفيون والحشيشة والكريستال والكراك والهيروين إضافة إلى ضبط بندقيتي كلاشينكوف و714 نوعا من الذخيرة وقنبلتين يدويتين.
رقم : 1056805
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