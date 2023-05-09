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الثلاثاء 9 أيار 2023 ساعة 16:20

سرايا القدس: سيخلف القائد ألف قائد وسنواصل الدرب حتى زوال الاحتلال

سرايا القدس: سيخلف القائد ألف قائد وسنواصل الدرب حتى زوال الاحتلال
وحسب مصدر قال أبو حمزة في كلمة مسجلة، “إن الاحتلال ارتكب جريمة جديدة بحق شعبنا ومجاهدينا بمجازر متفرقة في قطاع غزة، بمجازر يندى لها جبين الإنسانية بحق المدنيين ضانًا أن هذه الجرائم ستكون له طوق نجاة”.

وأضاف “نزف ثلة من قادتنا وشعبنا ونؤكد أنها لن تزيدنا إلا إيمانًا بالله وتسليمًا بقضائه وإصرارًا على سلك طريقهم والذي ستكون نهايتها هزيمة للاحتلال وقادته”.

ودعا الناطق باسم سرايا القدس الشعب الفلسطيني "للصبر والالتفاف نحو المقاومة كخيار استراتيجي لصد العدوان على طريق التحرير، والمجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الأبرياء في بيوتهم ستزيد شعبنا تمسكًا بالمقاومة حتى التحرير”.

وقال “سيخلف القائد ألف قائد وسنواصل الدرب حتى زوال الكيان عن أرضنا”.

وفجر اليوم الثلاثاء استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، في سلسلة غارات للطائرات الحربية "الإسرائيلية"، على عدة مناطق في قطاع غزة.

واستهدفت الغارات الصهيونية شققاً سكنية ومنازل تتبع لقيادات عسكرية في حركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الإحصائية الأولية للعدوان "الإسرائيلي" بلغت 13 شهيدًا وإصابة 20 مواطناً بجراح مختلفة حتى اللحظة.
رقم : 1056807
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