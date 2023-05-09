الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 أيار 2023 ساعة 16:21

سوريا تعزي عوائل الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني على غزة

سوريا تعزي عوائل الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني على غزة
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها إن سورية تتقدم بأحر التعازي لأسر الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا إثر العدوان والجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فجر اليوم.

وأضافت الخارجية إن سورية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن مثل هذا السلوك الإجرامي لن يزيدها إلا تمسكاً بهذا الموقف، ولن يؤّدي إلا إلى زيادة عزيمة الشعب الفلسطيني الصامد في متابعة نضاله حتى نيل حقوقه كاملة.

وقالت الخارجية: إن كلمات الإدانة والاستنكار لم تعد تكفي، فالمطلوب الآن اتخاذ إجراءات حقيقية لوضع حد لهذه المجازر "الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين الصهاينة الذين يحاولون التغطية على أزماتهم الداخلية.
رقم : 1056808
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
9 أيار 2023
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
9 أيار 2023
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
9 أيار 2023
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
8 أيار 2023
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
8 أيار 2023
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
8 أيار 2023
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
8 أيار 2023
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
8 أيار 2023
ملف الأسرى خطوة نحو السلام.. هل تتكلل بالنجاح؟
ملف الأسرى خطوة نحو السلام.. هل تتكلل بالنجاح؟
6 أيار 2023
شمخاني يعلق على تصريحات سوليفان حول النووي الايراني
شمخاني يعلق على تصريحات سوليفان حول النووي الايراني
6 أيار 2023
تنفيذ حكم الاعدام بحق زعيم زمرة النضال الارهابية حبيب اسيود
تنفيذ حكم الاعدام بحق زعيم زمرة النضال الارهابية حبيب اسيود
6 أيار 2023
زيارة رئيسي الى سوريا.. و "مبعث القلق" الأمريكي
زيارة رئيسي الى سوريا.. و "مبعث القلق" الأمريكي
6 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية