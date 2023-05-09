رابطة علماء اليمن تدين العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

وأكدت رابطة علماء اليمن على مؤازرتها وتضامنها الكامل الشعب الفلسطيني وقالت:"إن ما يصيبه يصيبنا من منطلق أن فلسطين قضية الأمة الأولى والمركزية.



واضافت،"نؤكد على خيار الجهاد والمقاومة كفريضة وواجب مقدس يأثم تاركه والمتخاذل عنه وندعو الأوساط لتوحيد وتعزيز الساحات والطاقات والقدرات والإمكانات ومواجهة الصهاينة تحت مظلة واحدة بعيدا عن الحسابات والأدبيات الحركية والفصائلية الضيقة".



وأشاد رابطة علماء اليمن بحركات الجهاد والمقاومة فيما ستقوم به من الرد والردع وضرب العدو الصهيوني واستهدافه في أي مكان كحق مشروع ومكفول دينيا وإنسانيا.