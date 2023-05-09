الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 أيار 2023 ساعة 18:24

غوتيريش: 'أي مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا غير ممكنة'!

غوتيريش:
وأضاف غوتيريش، الموجود في إسبانيا لتسلم جائزة شارل الخامس الأوروبية، للصحيفة إن الأمم المتحدة تركز بدلا من ذلك على المحادثات مع كل من روسيا وأوكرانيا لحل مشاكل ملموسة مثل تمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي من المقرر أن تنتهي في 18 مايو/ أيار.

وقال غوتيريش “للأسف، أعتقد أنه لا يمكن إجراء مفاوضات سلام في هذه المرحلة. كلا من الجانبين مقتنع بقدرته على تحقيق النصر".

وتابع "في الوقت الحالي لا أرى أي إمكانية على الفور، نحن لا نتحدث عن المستقبل، (للتوصل إلى) وقف شامل لإطلاق النار ومفاوضات سلام".

وقال مسؤولون إن القوات الروسية شنت هجوما جديدا على أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، مع احتفال روسيا بالذكرى السنوية لهزيمة ألمانيا النازية في عام 1945، إذ دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية 23 صاروخا من أصل 25 أطلق معظمها على العاصمة كييف.

وردا على سؤال حول جهود الوساطة التي تبذلها الصين أو الرئيس البرازيلي، أكد غوتيريش أن تحقيق السلام في الصراع لا يمكن أن يحدث في الوقت الحالي إلا أنه يأمل أن “يحدث ذلك في المستقبل".

كما أشاد بموقف بكين الرافض للتصعيد النووي.

وتصاعد التوتر النووي منذ العمليات الخاصة الروسية في اوكرانيا، إذ حذر الرئيس فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا من أن موسكو مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية، إذا لزم الأمر، للدفاع عن"وحدة أراضيها".
رقم : 1056819
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
9 أيار 2023
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
9 أيار 2023
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
9 أيار 2023
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
8 أيار 2023
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
8 أيار 2023
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
8 أيار 2023
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
8 أيار 2023
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
8 أيار 2023
ملف الأسرى خطوة نحو السلام.. هل تتكلل بالنجاح؟
ملف الأسرى خطوة نحو السلام.. هل تتكلل بالنجاح؟
6 أيار 2023
شمخاني يعلق على تصريحات سوليفان حول النووي الايراني
شمخاني يعلق على تصريحات سوليفان حول النووي الايراني
6 أيار 2023
تنفيذ حكم الاعدام بحق زعيم زمرة النضال الارهابية حبيب اسيود
تنفيذ حكم الاعدام بحق زعيم زمرة النضال الارهابية حبيب اسيود
6 أيار 2023
زيارة رئيسي الى سوريا.. و "مبعث القلق" الأمريكي
زيارة رئيسي الى سوريا.. و "مبعث القلق" الأمريكي
6 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية