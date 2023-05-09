الزراعة الإيرانية: مشتريات القمح المحلي تخطت 1.5 مليون طن

وأضاف محمد آقاميري في مقابلة مع التلفزيون الإيراني اليوم الثلاثاء أن انتاج القمح سجل زيادة بآكثر من 48 بالمئة عن العام السابق.



وأشار أن المستوى المستهدف للمشتريات الحكومية من القمح المحلي في سنة 2023، يبلغ 7.5 مليون طن.