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الثلاثاء 9 أيار 2023 ساعة 19:05

استمرار الادانات العربية لمجزرة العدو الصهيوني في غزة

استمرار الادانات العربية لمجزرة العدو الصهيوني في غزة
وأكدت رابطة علماء اليمن على مؤازرتها وتضامنها الكامل الشعب الفلسطيني وقالت:"إن ما يصيبه يصيبنا من منطلق أن فلسطين قضية الأمة الأولى والمركزية.

واضافت،"نؤكد على خيار الجهاد والمقاومة كفريضة وواجب مقدس يأثم تاركه والمتخاذل عنه وندعو الأوساط لتوحيد وتعزيز الساحات والطاقات والقدرات والإمكانات ومواجهة الصهاينة تحت مظلة واحدة بعيدا عن الحسابات والأدبيات الحركية والفصائلية الضيقة".

وأشاد رابطة علماء اليمن بحركات الجهاد والمقاومة فيما ستقوم به من الرد والردع وضرب العدو الصهيوني واستهدافه في أي مكان كحق مشروع ومكفول دينيا وإنسانيا.

من جانبه أدان الناطق الرسمي لأنصارالله محمد عبدالسلام،اليوم الثلاثاء، في تغريدة على حسابه بتويتر:الكيان الإسرائيلي يرتكب جريمة نكراء باغتياله ثلاثة قادة من سرايا القدس مع عوائلهم وأطفالهم فجر اليوم في غزة".

أكد الناطق الرسمي لأنصارالله محمد عبدالسلام، أن على شعوب المنطقة مؤازرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وأضاف: "نحن على ثقة بقوة المقاومة الفلسطينية وقدرتها على الرد".

وشدد على أن للمقاومة الفلسطينية الحق لأن تذهب بالمواجهة إلى أقصى حد حتى يدرك العدو أنه حتما سيدفع الثمن.

من جهته نعى حزب الله استشهاد القياديين الكبار في حركة الجهاد الإسلامي الذين ارتقوا مع عائلاتهم ‏إلى الرفيق الأعلى جراء العدوان الصهيوني الغادر على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

وقال الحزب في بيان له: ننعى إلى حركات المقاومة والأمتين العربية والإسلامية وإلى كل الأحرار والشرفاء في ‏العالم استشهاد القياديين الكبار في حركة الجهاد الإسلامي: الشهيد القائد جهاد شاكر الغنام، ‏الشهيد القائد خليل صلاح البهتيني والشهيد القائد طارق محمد عزالدين الذين ارتقوا مع عائلاتهم ‏إلى الرفيق الأعلى جراء العدوان الصهيوني الغادر على قطاع غزة فجر اليوم.‏

وأضاف البيان أن قتل قادة المقاومة سيزيد أمتنا وعياً ‏ووحدة ويجعلها أشد عزيمة وصلابة وتصميماً على المضي في خيار الجهاد والمقاومة حتى ‏تحقيق النصر الكامل

وأكد أن ما قام به العدو الصهيوني من غارات وحشية استهدفت المجاهدين والنساء والأطفال هي ‏جريمة موصوفة بحق الإنسانية

وأعلن حزب الله تضامنه الكامل مع الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي وتأييده التام لكل ‏الخيارات التي تتخذها قيادة الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية لردع العدو ‏الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وبدورها نعت منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة، لجماهير الشعب الفلسطيني والأمة الاسلامية، استشهاد القادة الثلاثة من سرايا القدس ، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، واللذين قام العدو الصهيوني المجرم ، صباح اليوم الثلاثاء باغتيالهم.

وقالت ان هذا العدوان الغادر والسافر على مقاومة شعبنا وصموده ، سوف يواجه حتماً من خلال استمرار مقاومته في الرد على هذه الممارسات العدوانية الصهيونية الغاشمة على حق شعبنا ، في تحقيق أهدافه في التحرير والعودة وتقرير المصير، على أرضه وفي وطنه فلسطين ومن البحر الى النهر .

هذا العدوان يأتي ليؤكد للعام كله مدى وحشية وعنصرية واجرام الكيان الصهيوني الباطل والزائل حتماً ، بحكم الواقع والتاريخ ، وليسطر بالدم من جديد ، ما هو مؤكد من حتمية انتصار شعبنا ومقاومته لنيل حريته واستقلاله وسيادته .
رقم : 1056830
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