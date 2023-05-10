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الأربعاء 10 أيار 2023 ساعة 09:15

قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين.. واستشهاد شابين

قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين.. واستشهاد شابين
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإرتقاء شهيدين وإصابة شاب بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال الحارة الغربية في البلدة.

واستهدف مقاومون، بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة، الجيبات العسكرية "الإسرائيلية" ، حيث سمع دوي انفجارات في ارجاء قباطية.

وتداول فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور، يظهر توغل الآليات المصفحة للبلدة التي كانت تنادي بمكبرات الصوت بحظر التجول على المركبات.

وحاصرت القوات المتوغلة عدة منازل لمطاردين، كما ولم تسجل اي حالة اعتقال، لكنها عاثت خرابا في ممتلكات بعض المنازل جراء اقتحامها، وفق المصادر.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، وبلدة طوباس، وطولكرم، وسط اندلاع مواجهات.
 
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإرتقاء شهيدين وإصابة شاب بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال الحارة الغربية في البلدة.

واستهدف مقاومون، بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة، الجيبات العسكرية "الإسرائيلية" ، حيث سمع دوي انفجارات في ارجاء قباطية.

وتداول فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور، يظهر توغل الآليات المصفحة للبلدة التي كانت تنادي بمكبرات الصوت بحظر التجول على المركبات.

وحاصرت القوات المتوغلة عدة منازل لمطاردين، كما ولم تسجل اي حالة اعتقال، لكنها عاثت خرابا في ممتلكات بعض المنازل جراء اقتحامها، وفق المصادر.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، وبلدة طوباس، وطولكرم، وسط اندلاع مواجهات.

وكان قد أغار طيران الإسرائيلي فجر الثلاثاء عدوانا متزامنا على أرجاء قطاع غزة، بدأ باستهداف شقتين سكنيتين في غزة ومنزلا في رفح، في حين أعلن الاحتلال اغتيال 3 قيادات عسكرية من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وقد ارتقى 13شهيدا جراء هذا العدوان، بينهم ثلاثة من قادة سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وهم جهاد غنام، خليل البهيني، وطارق محمد عزالدين.
مصدر : وكالات
رقم : 1056907
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