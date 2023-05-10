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الأربعاء 10 أيار 2023 ساعة 09:24

دمشق والرياض تستأنفان عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين

دمشق والرياض تستأنفان عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين
وقال مصدر مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية: إنه انطلاقا من الروابط العميقة والانتماء المشترك لشعبي الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، وتجسيدا لتطلعات شعبي البلدين، وإيمانا من الجمهورية العربية السورية بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية بما يخدم العمل العربي المشترك، فقد قررت الجمهورية العربية السورية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.

من جانبها قالت وزارة الخارجية السعودية الثلاثاء، في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية "واس" إن الخطوة هذه أخذت "في الاعتبار" قرار مجلس وزراء خارجية الدول العربية الأسبوع الماضي، القاضي باستئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية.

وتستضيف الرياض في 19 أيار "القمة العربية" الثانية والثلاثين.

وكانت الجامعة العربية قد قررت ،الأحد الفائت، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، بعد أكثر من 11 عاما على تعليق أنشطة دمشق.

وانتهت بذلك عزلة دبلوماسية فرضتها دول عربية عدة منذ بداية النزاع في 2011 على الحكومة السورية.
رقم : 1056911
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