الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 أيار 2023 ساعة 10:30

سلطان عُمان لباقري: سأزور طهران في المستقبل القريب

سلطان عُمان لباقري: سأزور طهران في المستقبل القريب
وأعرب اللواء باقري في بدء اللقاء عن ارتياحه لزيارته عمان الشقيقة والصديقة ،واصفا العلاقات بين البلدين بانها مستديمة وإيجابية ، وقال ان سماحة قائد الثورة الاسلامية يعتبر ان سلطنة عمان هي جارة جيدة لإيران.

وأثناء تحليله الوضع في العالم الذي هو على وشك الدخول في نظام جديد قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: ان مستقبل العالم يشير الى نظام متعدد الأقطاب ؛ نظام فيه قوة العالم قيد الانتقال من الغرب إلى آسيا، وهذه التطورات تركت تاثيرا على منطقتنا ، ونحن بالتأكيد بحاجة إلى توطيد العلاقات العسكرية وإرساء الأمن في مضيق هرمز وبحر عمان وشمال غرب المحيط الهندي.

وصرح اللواء باقري أن سياسات إيران المبدئية هي ضمان الأمن المحلي في المنطقة ، وشدد على أن الإجراءات المشتركة لإيران وسلطنة عمان يمكن أن تخلق أمنًا أفضل وان تثبت أنه لا حاجة لتواجد الأجانب في المنطقة.

وأشار إلى السياسات الحكيمة التي تنتهجها سلطنة عمان في الشأن اليمني وقال: يجب أن تستمر الجهود لإحلال السلام العادل والحفاظ على وحدة أراضي اليمن.

من جانبه رحب سلطان عمان باللواء باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ، وقال: "أبلغ تحياتي الحارة إلى قائد الثورة الاسلامية والرئيس الايراني وإن شاء الله سازور إيران في القريب العاجل ".

وشدد سلطان عمان كذلك على ضرورة تعزيز التعاون العسكري والصناعة الدفاعية بين البلدين وقال : يجب النهوض بمستوى التعاون في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية بين القوات المسلحة في البلدين.

وأكد سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ، على مشاركة القوة البحرية العمانية في المناورات الدولية في إيران، وقال: أن أمن مضيق هرمز وبحر عمان يمكن ضمانه من قبل دول المنطقة.
رقم : 1056932
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
10 أيار 2023
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
10 أيار 2023
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
10 أيار 2023
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
9 أيار 2023
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
9 أيار 2023
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
9 أيار 2023
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
9 أيار 2023
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
8 أيار 2023
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
8 أيار 2023
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
8 أيار 2023
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
8 أيار 2023
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
8 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان