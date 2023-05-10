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الأربعاء 10 أيار 2023 ساعة 10:47

التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.. حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.. حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
وأفادت فلسطينية، ان قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من محافظة نابلس وهم: محمود لبيب دوابشة من دوما، وعبد الله نزار عديلي، ومحمود كريم عديلي، ومجاهد ياسر عديلي من بلدة أوصرين، فيما جرى اعتقال فادي معلا من بلدة بيتا.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى علي بسام أبو العسل من مخيم عقبة جبر في أريحا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن باسل أبو سمري من مخيم طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال رياض صوافطة من طوباس، وعلي حثناوي من بلدة قباطية جنوب جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن رشاد جرادات من سعير شرق الخليل.

وفي سياق متصل استشهد، فجر الأربعاء، شابين فلسطينيين وأصيب أخر برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات المتوغلة المعززة بالآليات العسكرية.

واستهدف مقاومون، بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة، الجيبات العسكرية "الإسرائيلية" ، حيث سمع دوي انفجارات في ارجاء قباطية.

وحاصرت القوات المتوغلة عدة منازل لمطاردين، كما ولم تسجل اي حالة اعتقال، لكنها عاثت خرابا في ممتلكات بعض المنازل جراء اقتحامها، وفق المصادر.

كمت اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، وبلدة طوباس، وطولكرم، وسط اندلاع مواجهات.

وفي القدس، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين ليل الثلاثاء/الأربعاء في العيساوية بعد إحراق حافلة للمستوطنين زعم جيش الاحتلال أنها دخلت البلدة عن طريق الخطأ.

وفي غزة، ارتفعت حصيلة شهداء غارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الثلاثاء إلى 15 شهيدا، بينهم 3 من قادة سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) مع زوجاتهم وعدد من أطفالهم القادة هم وهم جهاد غنام، خليل البهيني، وطارق محمد عزالدين.

وكان قد أغار طيران الإسرائيلي فجر الثلاثاء عدوانا متزامنا على أرجاء قطاع غزة، بدأ باستهداف شقتين سكنيتين في غزة ومنزلا في رفح.
رقم : 1056938
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