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الأربعاء 10 أيار 2023 ساعة 11:43

رأم الله.. اصابات شبان بعد هجوم المستوطونين بالرصاص الحي

رأم الله.. اصابات شبان بعد هجوم المستوطونين بالرصاص الحي
وحسب ما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين على أطراف البلدة، وأطلقوا الرصاص تجاه الأهالي الذين تصدوا لهم، ما أدى لإصابة الشاب رضوان عواودة (17 عاما) بالرصاص الحي في منطقة البطن، والشاب فرناندو أمجد نصاصرة (18 عاما) برصاص التوتو المتفجر في الفخذ، بينما اصيب الشاب ربحي نصر خرمة (21 عاما) برضوض وكسور، وجرى نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت ثلاثة شبان، هم: احمد نصر، وعلاء ابو عادي، ويوسف حنني، ودارت مواجهات خفيفة مع الأهالي، دون أن يبلغ عن إصابات.
رقم : 1056955
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