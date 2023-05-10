اللواء باقري: العالم سيشهد قطبين رئيسيين

وقال اللواء باقري في كلمة له خلال مؤتمر هندسة النظام العالمي الجديد في طهران، إنّ أميركا أصبحت أضعف من قبل، وأكثر انزواء.



وصرح أن التواجد العسكري الأميركي والأوروبي يضر بالمنطقة.