الشيخ قبلان: مجازر الاحتلال بحق الشعب الفسطيني ارهاب عالمي

وقال الشيخ أحمد قبلان ،في بيان اليوم الاربعاء: لتذهب الأمم المتحدة للجحيم، ولا بد من الثأر وتجميع القوة وتوحيد الرد، ولا أمان للمنطقة و"تل أبيب" آمنة، ولا سلام بالشرق الأوسط والكيان الصهيوني موجود.



واضاف: وكل العزاء للفصائل الفلسطينية المقاومة ولكل محور المقاومة، والنصر دماء شهادة وفعل مقاومة وإعداد شامل للحظة شطب الكيان الصهيوني من الوجود، ولبنان شريك تاريخ ومصير وساحات وخنادق ومصالح لفلسطين، ولا يمكن فصل لبنان عن فلسطين، وحماية لبنان ووجوده وقراره السياسي وسيادته يمر باستئصال الكيان الصهيوني من الوجود.