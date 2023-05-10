روسيا تعلن انسحابها من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

ونشرت الوثيقة الموقعة على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية وجاء فيها: "تم تعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ممثلا رسميا للرئيس الروسي خلال النظر في مسألة الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والموقعة في باريس في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1990.



وتم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في باريس عام 1990، وتم اعتماد نسخة محدثة من الوثيقة في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول بعد انقضاء تسعة سنوات.



كما تم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل أربع دول فقط وهي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا..