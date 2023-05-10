القاهرة: لن تتوجه لمجلس الأمن بشأن ملف السد الإثيوبي

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري.



وقال شكري إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد على سعي مصر لحماية أمنها المائي في ذات الوقت الذي يسمح لإثيوبيا بتحقيق التنمية.



وتابع: “المواقف التفاوضية المصرية بشأن سد النهضة الإثيوبي تسعى إلى حماية الأمن المائي لكل من مصر والسودان”.



ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن ما وصفه بـ “التعنت والأفكار التي تتبناها إثيوبيا” تهدف إلى تطبيق السيادة على مورد مائي مشترك، مشيرا إلى أن ذلك يمنع الوصول لاتفاق بهذا الشأن.



وقال سامح شكري: “مصر لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي ضرر وستواصل الحوار مع الشركاء الدوليين الذين يمكنهم التأثير في هذا الملف، لكنها لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بهذا الشأن.



كما كشف وزير الخارجية المصري عن تنسيق بلاده مع السعودية من أجل التوصل لحل للأزمة السودانية.



وقال الوزير المصري الثلاثاء، إن هناك اتصالات مستمرة مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، منذ بداية الأزمة السودانية، بحسب موقع “بوابة الأهرام”.



وأوضح شكري أن هناك دعوة مشتركة من بلاده والمملكة العربية السعودية لعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين مرتين بشأن الأزمة السودانية.



وأشار إلى أن قرار جامعة الدول العربية بشأن السودان شكل مجموعة اتصال من مصر والسعودية والأمين العام للجامعة لاحتواء الأزمة.



وتدور منذ 15نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع.