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الأربعاء 10 أيار 2023 ساعة 15:05

تجارة ايران غير النفطية مع دول"بريكس" تتخطى 38 مليار دولار

تجارة ايران غير النفطية مع دول"بريكس" تتخطى 38 مليار دولار
وذكر موقع " أويل برايس" نقلا عن احصائيات مصلحة الجمارك الايرانية، أن تجارة ايران غير النفطية مع دول بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في السنة المالية 2022-2023 قد بلغت 38.43 مليار دولار بنمو 14 بالمئة على أساس سنوي.

وبيّن أن الصين تعد الشريك التجاري الاول لـ إيران من بين أعضاء مجموعة بريكس، بحجم تبادل تجاري بلغ 30.32 مليار دولار بنمو 37 بالمئة.

وأضاف جاءت الهند ثانيا بتبادل تجاري 4.99 مليار دولار ونمو 47 بالمئة، تلتها كل من روسيا بـ 2.32 مليار دولار والبرازيل 466.55 مليون دولار وجنوب أفريقيا 322.4 مليون دولار.

وبيّن " أويل برايس" أن تقرير التبادل التجاري غير النفطي مع دول بريكس يأتي بعد أيام من اعلان ايران تسجيل التبادل التجاري مع دول أفريقيا في السنة المالية 2022-2023 مستوى 1.2 مليار دولار بنمو 2.24 بالمئة.

وأعتبر أن بالرغم من الحظر وسياسات الضغوطات القصوى الاميركية ضد ناقلات النفط الايرانية، فقد تمكنت الجمهورية الاسلامية من تجاوز الحظر الأحادي وتعزيز طاقتها الصناعية.

ولفت الموقع الى أن ايران و5 دول عربية تقدمت لنيل عضوية مجموعة بريكس، التي سيبحث وزراء دولها الخمس هذه الطلبات في الاجتماع السنوي للمجموعة في يونيو /حزيران المقبل.
رقم : 1056993
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