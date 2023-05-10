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الأربعاء 10 أيار 2023 ساعة 15:08

اليمن.. خروقات العدوان 'جوا وبحرا' في الساحل الغربي خلال 24 ساعة الماضية

اليمن.. خروقات العدوان
وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين الخروق، تحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء حيس و9 غارات لطيران تجسسي على حيس و 8 خروقات بقصف مدفعي لعدد 30 قذيفة و 85 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وفي سياق متصل،أصيب مواطنان إثر انفجار قنابل من مخلفات تحالف العدوان في محافظتي البيضاء والحديدة.

وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام إصابة رجل مسن (70) عاماً بجروح إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية الزاهر بالبيضاء.

كما أكد المركز إصابة طفل (14) عاما جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في مديرية الدريهمي بالحديدة .

وأوضح المركز أن مخلفات العدوان الغير منفجرة لا تزال تشكل الخطر المحدق على حياة المواطنين اليمنيين في الأرياف والقرى جراء التلوث الواسع.
رقم : 1056995
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