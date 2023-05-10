الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 أيار 2023 ساعة 15:47

المقــاومة تقصف 'تل أبيب' وعدد الشهداء يصل 17شهيدا

المقــاومة تقصف
واعلنت وزراة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر أمس إلى 17 شهيداً و37 جريحاً

وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في غزة، إن المقاومة اطلقت العشرات من القذائف الصاروخية على المستوطنات في غلاف غزة.

وقد تعطلت حركة الملاحة الجوية بمطار بن غوريون في "تل أبيب" بعد إطلاق صواريخ المقاومة من غزة.

وقالت مصادر مطلعة في المقاومة "ان لا علاقة للصواريخ بالرد على استشهاد القادة الثلاثة والمجزرة التي وقعت مساء الثلاثاء، بل جاء رداً على قصف الاراضي الفلسطينية اليوم" .

وقالت مصادر اعلامية ان صافرات الإنذار دوت ، في ايفيم، كلية سابير، مفتاحيم، مفلاسيم وسديروت .

وبينت مصادر خاصة ان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، هي من قصفت مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية متزامنة.

وفي تعليق أولي للإعلام العبري على إطلاق الصواريخ انه بعد 36 ساعة من الانتظار ..وابل من الصواريخ يضرب الجنوب من سديروت إلى عسقلان.

كما أفادت "نجمة داوود الحمراء" ظهر الأربعاء بوقوع عدة اصابات طفيفة وهلع بين المستوطنين في مستوطنات غلاف غزة، بسبب الصواريخ التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية على المستوطنات، في اطار ردها على العدوان الصهيوني على القطاع.

وأشارت وسائل الاعلام العبري الى أن وابل الصواريخ لازال ينطلق من قطاع غزة على معظم المناطق في "اسرائيل".

وفي ما يلي أهم التطورات بشان الحرب في قطاع غزة..

طائرات الاحتلال تستهدف ارض زراعية شرق حي الزيتون

مصادر طبية: إصابة 5 إسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ من غزة

وسائل إعلام إسرائيلية: صاروخ يصيب وسط "إسرائيل"

إعلام إسرائيلية: اطلاق الصواريخ يقترب من المناطق القريبة من القدس

صفارات الإنذار تدوي في تل ابيب من جديد

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة مستوطِنة في أسدود أثناء هروبها إلى الملاجئ

صفارات الإنذار تدوي في ريشون لتسيون وقاعدة بالماخيم الجوية

سقوط صاروخ على منزل في سديروت

صواريخ المقاومة تصل تل أبيب

صفارات الإنذار تدوي في "مفلاسيم"
رقم : 1056998
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
10 أيار 2023
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
10 أيار 2023
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
10 أيار 2023
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
9 أيار 2023
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
9 أيار 2023
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
9 أيار 2023
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
9 أيار 2023
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
8 أيار 2023
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
8 أيار 2023
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
8 أيار 2023
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
8 أيار 2023
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
8 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان