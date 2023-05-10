المقــاومة تقصف 'تل أبيب' وعدد الشهداء يصل 17شهيدا

واعلنت وزراة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر أمس إلى 17 شهيداً و37 جريحاً



وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في غزة، إن المقاومة اطلقت العشرات من القذائف الصاروخية على المستوطنات في غلاف غزة.



وقد تعطلت حركة الملاحة الجوية بمطار بن غوريون في "تل أبيب" بعد إطلاق صواريخ المقاومة من غزة.



وقالت مصادر مطلعة في المقاومة "ان لا علاقة للصواريخ بالرد على استشهاد القادة الثلاثة والمجزرة التي وقعت مساء الثلاثاء، بل جاء رداً على قصف الاراضي الفلسطينية اليوم" .



وقالت مصادر اعلامية ان صافرات الإنذار دوت ، في ايفيم، كلية سابير، مفتاحيم، مفلاسيم وسديروت .



وبينت مصادر خاصة ان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، هي من قصفت مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية متزامنة.



وفي تعليق أولي للإعلام العبري على إطلاق الصواريخ انه بعد 36 ساعة من الانتظار ..وابل من الصواريخ يضرب الجنوب من سديروت إلى عسقلان.



كما أفادت "نجمة داوود الحمراء" ظهر الأربعاء بوقوع عدة اصابات طفيفة وهلع بين المستوطنين في مستوطنات غلاف غزة، بسبب الصواريخ التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية على المستوطنات، في اطار ردها على العدوان الصهيوني على القطاع.



وأشارت وسائل الاعلام العبري الى أن وابل الصواريخ لازال ينطلق من قطاع غزة على معظم المناطق في "اسرائيل".



وفي ما يلي أهم التطورات بشان الحرب في قطاع غزة..



طائرات الاحتلال تستهدف ارض زراعية شرق حي الزيتون



مصادر طبية: إصابة 5 إسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ من غزة



وسائل إعلام إسرائيلية: صاروخ يصيب وسط "إسرائيل"



إعلام إسرائيلية: اطلاق الصواريخ يقترب من المناطق القريبة من القدس



صفارات الإنذار تدوي في تل ابيب من جديد



إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة مستوطِنة في أسدود أثناء هروبها إلى الملاجئ



صفارات الإنذار تدوي في ريشون لتسيون وقاعدة بالماخيم الجوية



سقوط صاروخ على منزل في سديروت



صواريخ المقاومة تصل تل أبيب



صفارات الإنذار تدوي في "مفلاسيم"