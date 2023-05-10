كنعاني: على النظام الداعم للانقلابات الامتناع عن التدخل بشؤون الدول

وقد اعتبر ناصر كنعاني اليوم الاربعاء في تغريدة له على تويتر:" إن النظام الذي يدعم الانقلابات ضد الحكومات الشعبية لطالما كان يدعم الأنظمة غير الديمقراطية والحكومات غير المنتخبة ، بما في ذلك نظام الشاه الطاغوت، وضحى بالحريات والحقوق الأساسية للدول من أجل مصالحه غير المشروعة. "



وأضاف مغرّداً :" إنّه و بدلاً من الحكم على حرية التعبير والحقوق الأساسية للدول الأخرى من الأفضل لهذا النظام أن يشعر بالمسؤولية تجاه التزاماته الدولية والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة الامريكية وخاصة بالنسبة للأقليات العرقية من افراد الشعب، وان يمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفقاً لمبادىء ميثاق الامم المتحدة."