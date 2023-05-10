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الأربعاء 10 أيار 2023 ساعة 19:05

العلاقات الايرانية العراقية.. تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل الزيارات الدينية

العلاقات الايرانية العراقية.. تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل الزيارات الدينية
جاء ذلك في تصريح ادلى به "يعقوب علي نظري" محافظ خراسان الرضوية، الذي يزور على راس وفد، محافظة النجف الاشرق.

ولفت نظري في هذا السياق الى مباحثاته اليوم مع محافظ النجف الاشرف، واتفاق الجانبين على تكثيف التواصل بين مسؤولي البلدين بهدف تسهيل اجراءت الزيارة بالنسبة للرعايا الايرانيين والعراقيين وتوسيع نطاق التعاون الثنائي في هذا الخصوص.

واضاف محافظ خراسان الرضوية، كما جرى في هذا اللقاء مناقشة قضايا اخرى حظى باهتمام الجانبين، بما في ذلك تعليم الطلاب العراقيين في جامعات مشهد المقدسة (مركز خراسان الرضوية)، وتوفير الخدمات العلاجية الى جانب الخدمات الاخرى للزوار العراقيين القادمين لزيارة الامام الرضا (عليه السلام).

كما تطرق نظري الى موضوع زيارة الاربعين الحسينية، مبينا انه تم مع محافظ النجف استعراض الاجراءات المشتركة التي يجب التركيز عليها في كلا البلدين (ايران والعراق) من اجل توفير افضل الخدمات للزوار.
رقم : 1057025
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