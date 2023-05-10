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الأربعاء 10 أيار 2023 ساعة 19:06

عريضة بريطانية تدين دعم لندن للنظام البحريني

عريضة بريطانية تدين دعم لندن للنظام البحريني
العريضة التي وقع عليها عشرة نواب تزامنت مع وصول ملك البحرين إلى المملكة المتحدة لحضور مراسم تتويج ملك بريطانيا، أشارت إلى استمرار احتجاز مئات السجناء السياسيين في البحرين، مع تعرض 26 منهم لخطر الإعدام الوشيك، واجه بعضهم التعذيب، كالمعتقلين محمد رمضان وحسين موسى.

ولاحظت العريضة استمرار مواجهة عدد من المعتقلين الإهمال الطبي الممنهج، بمن فيهم الأستاذ حسن مشيمع وعبد الهادي الخواجة وعبد الوهاب حسين والشيخ عبد الجليل المقداد، كما أدانوا استمرار الوضع الحالي للمعتقل الدكتور عبد الجليل السنكيس، المستمر في إضرابه عن الطعام الصلب منذ يوليو 2021.

كما عبّر النواب عن إدانتهم لما وصفوه الأعمال الانتقامية والمضايقات ضد أفراد عائلات النشطاء البحرينيين الذين احتجّوا على الحكم القمعي للملك حمد ووجوده في المملكة المتحدة، وأشاروا في عريضتهم النيابية إلى معارضتهم دعوة ملك البحرين لحضور عرض الخيول الملكي وندسور ورعاية البحرين للحدث، ودعوا إلى إلغاء الكفالة والدعوة، وطالبوا معرض رويال وندسور للخيول بالتمسك بسياسته الخاصة بحقوق الإنسان ومنع استخدام العرض لغسيل سمعة النظام البحريني.
رقم : 1057027
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