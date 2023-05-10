الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 أيار 2023 ساعة 19:07

'ثأر الأحرار'.. بيان للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية.. جاهزون لكل الخيارات

وجاء في البيان: إن عملية "ثأر الأحرار" تمثلت في توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومغتصبات وأهداف العدو.

وصرح البيان ان عملية "ثأر الأحرار" تأتي رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس المجاهدين عبر قصف همجي وغادر لمنازل مدنية

وأضاف عملية "ثأر الأحرار" تأتي كذلك رداً على القصف الهمجي الذي أدى إلى عدد من الشهداء المدنيين الأبرياء الآمنين في بيوتهم .. استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو خطٌ أحمر.

وصرح: عدوان الاحتلال سيواجَه بكل قوة وسيدفع العدو ثمنه غالياً والمقاومة جاهزة لكل الخيارات وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإنّ أياماً سوداءَ في انتظاره.

في السياق، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: ردّ الغرفة المشتركة جاء موحداً ومنسّقاً وضمن ترتيبات ميدانية مشتركة بين كل الفصائل
رقم : 1057028
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
10 أيار 2023
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
10 أيار 2023
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
10 أيار 2023
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
9 أيار 2023
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
9 أيار 2023
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
9 أيار 2023
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
9 أيار 2023
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
8 أيار 2023
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
8 أيار 2023
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
8 أيار 2023
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
8 أيار 2023
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
8 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان