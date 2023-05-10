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الأربعاء 10 أيار 2023 ساعة 20:14

قتلى وجرحى باطلاق نار قرب معبد يهودي في تونس

قتلى وجرحى باطلاق نار قرب معبد يهودي في تونس
وقالت الوزارة في بيان نشرته في ساعة متأخرة من مساء اليوم على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، إن "عون حرس (دركي) تابع للمركز البحري للحرس الوطني (الدرك) بمنطقة أغير جربة أقدم مساء اليوم على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة".

وأضافت أنه "حاول بعد ذلك الوصول إلى محيط معبد "الغريبة"، وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان التي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد، وأردته قتيلا".

وتابعت "أسفرت العملية عن إصابة 6 أعوان أمن بإصابات مُتفاوتة الخطورة توفي أحدهم، كما توفي شخصان من الزوار، وأصيب 4 أشخاص آخرون بجروح مُتفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأكدت وزارة الداخلية التونسية أنه تمّ تطويق المعبد وتأمين جميع المتواجدين داخله وخارجه"، لافتة في نفس الوقت إلى أن التحقيق جار لتحديد أسباب هذا الاعتداء الذي وصفته بـ "الغادر والجبان".

وقبل ذلك، تحدثت تقارير إعلامية محلية تونسية عن وقوع تبادل لإطلاق النار قرب معبد "الغريبة" اليهودي بجزيرة جربة الواقعة جنوب شرق تونس، تزامنا مع اختتام الاحتفالات السنوية ليهود تونس.

وكانت هذه الاحتفالات قد بدأت في الرابع من الشهر الجاري بمشاركة المئات من يهود تونس وأولئك المقيمين في عدد من الدول الأخرى، منها فرنسا وإيطاليا، كما شارك فيها هذه السنة عدد من اليهود القادمين من الجزائر والمغرب، وذلك بحسب منظمي هذه الاحتفالات.

يُشار إلى أن معبد "الغريبة" اليهودي بجزيرة جربة يُعد واحدا من أقدم المعابد اليهودية في إفريقيا، وكان قد تعرض إلى هجوم بشاحنة مُفخخة في عام 2002 أسفر عن مقتل 21 سائحا غربيا.
رقم : 1057035
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