الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 أيار 2023 ساعة 20:54

السودان.. أصوات الانفجارات تهز الهدنة

السودان.. أصوات الانفجارات تهز الهدنة
وعلى خط مساعي التهدئة، أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي غزالي عثماني، أنّ الاتحاد سيرسل مبعوثاً خاصاً إلى جدة، للمساهمة في التوصل لاتفاق بين طرفي الصراع في السودان.

وخلال اتصال هاتفي بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أكّد غزالي أنّ الاتحاد يدعم المفاوضات الجارية لتحقيق الاستقرار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

ونفّذ الجيش السوداني قصفاً جوياً مكثفاً في وسط الخرطوم وحول القصر الرئاسي، وقالت قوات الدعم السريع إنّ القصر، الذي تقول إنها تسيطر عليه، أصيب في ضربةٍ جوية ودُمر لكن مصدراً بالجيش نفى ذلك.

وقالت قوات الدعم السريع في بيانات إنّها تسعى إلى استمرار الخدمات في الخرطوم ونفت صحة تقارير عن قيام أفرادها بأعمال نهب وانتهاكات أخرى.

وارتفع عدد النازحين بما يزيد على الضعفين خلال أسبوع إلى 700 ألف حسبما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وأوفد الطرفان المتحاربان، اللذان فشلا في الالتزام باتفاقات الهدنة المتكررة، ممثلين عنهما إلى محادثات بمدينة جدة السعودية يوم السبت.

ووسط تحذيرات من أن السودان على شفا كارثة إنسانية، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن مسؤول المساعدات بالمنظمة مارتن غريفيث اقترح أن يدعم الطرفان المتحاربان في السودان "إعلان التزامات" لضمان المرور الآمن لمواد الإغاثة الإنسانية وطُرح الاقتراح في جدة للنقاش.

وأضاف فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية أن "جريفيث يأمل في المصادقة على الإعلان في أقرب وقت ممكن ليتسنى توسيع نطاق عمليات الاغاثة بسرعة وأمان من أجل تلبية احتياجات الملايين في السودان".

وتقدّر الأمم المتحدة أنّ 5 ملايين شخص آخرين سيحتاجون إلى مساعدات طارئة داخل السودان بينما من المتوقع أن يفرّ 860 ألفاً إلى دول مجاورة تعاني أصلاً من أزمات في وقت خفضت فيه الدول الغنية مساعداتها.

ويُنذر اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بحربٍ طويلة ربما تجتذب قوى خارجية وتؤدي إلى أزمة إنسانية جديدة في المنطقة.

واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة، يوم الأربعاء الماضي، لمدّة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مراراً للانتهاكات المتكررة.
رقم : 1057039
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
10 أيار 2023
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
10 أيار 2023
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
10 أيار 2023
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
9 أيار 2023
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
9 أيار 2023
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
9 أيار 2023
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
9 أيار 2023
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
8 أيار 2023
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
السعودية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التطورات الأخيرة
8 أيار 2023
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
بلد المليون شهيد.. تجدد الالتزام بدعم فلسطين
8 أيار 2023
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
يأس الصهاينة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة
8 أيار 2023
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
ضربة خليجية للاقتصاد المصري.. الصناديق العربية تمتنع عن الاستثمار في مصر
8 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان