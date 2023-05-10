وزير النفط الإيراني: هناك فرص كبيرة لإيران والعراق في مجال الطاقة

وتأتي زيارة وزير النفط الإيراني الى العراق لبحث ملف تجهيز الغاز لصالح المنظومة الكهربائية العراقية وفقا لبيان صادر عن وزارة الكهرباء وخلال موتمر صحفي مشترك مع الوزير العراقي زياد علي اكد الوزير اوجي ان هناك فرصا كبيرة لإيران والعراق في مجال الطاقة مضيفا انه ناقش تسديد مستحقات ايران المالية الخاصة بالغاز واليات الدفع من جانبه اكد علي فاضل على فرص توثيق التعاون بين البلدين.



من جانبه اشار وزير الكهرباء العراقي الى فرص توثيق التعاون بين البلدين موضحا انه يعمل على استقرار التجهيز خلال الصيف من خلال صيانة كل الوحدات التجهيزية.



كما اجرى وزير النفط الايراني جواد اوجي محادثات ثنائية مع نظيره العراقي حيان عبد الغني وبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي.



وصل وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.