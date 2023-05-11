رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير النفط الإيراني

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل علاقات التعاون بين العراق وإيران، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وتعزيز قدرة البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.



ورعى رئيس مجلس الوزراء العراقي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي النفط العراقية والإيرانية، وقّعها عن الجانب العراقي وزير النفط السيد حيان عبد الغني، فيما وقّعها عن الجانب الإيراني السيد جواد أوجي.



واشتملت المذكرة على تنظيم أوجه التعاون لاستثمار الحقول النفطية المشتركة، الواقعة على الحدود بين البلدين، والتعاون في مجالات استخراج النفط الخام وتصفيته وتكريره، والتعاملات التكنولوجية مع الغاز المصاحب.



وتضمّنت المذكرة المبرمة بين الجانبين أيضاً، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات البتروكيمياوية، وفي مجال التدريب وتأهيل الملاكات العاملة في قطّاعي النفط والغاز.