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الخميس 11 أيار 2023 ساعة 08:18

المشاط يبارك رد المقاومة الفلسطينية ويؤكد تأييد اليمن لكل خيارات الردع

المشاط يبارك رد المقاومة الفلسطينية ويؤكد تأييد اليمن لكل خيارات الردع
وأكد المشاط تأييد اليمن قيادة وحكومة وشعباً لكل الخيارات التي تتخذها قيادة المقاومة الفلسطينية لردع العدو الصهيوني.

وعبر عن أحر التعازي لحركة الجهاد الإسلامي في استشهاد القادة الكبار جهاد غانم وخليل البهتيني وطارق عزالدين.

كما عبر عن تعازيه للشعب الفلسطيني في استشهاد الأطفال والنساء إثر غارات العدو الصهيوني على منازلهم.

وقال: "هذا السلوك الصهيوني يؤكد لكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية أنه امتداد للنفسية اليهودية الإجرامية التي أخبرنا الله عنها في القرآن الكريم، والتي تنتهج القتل والغدر ونقض العهود".

وأشاد بوحدة الموقف الفلسطيني الشعبي وحركات المقاومة الفلسطينية في الرد على العدو الصهيوني وردعه، باعتبارها خطوة مهمة في سبيل الانتصار للقدس واستعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.

وجدد المشاط التأكيد على موقف اليمن المبدئي والديني في مناصرة للشعب الفلسطيني لاستعادة كافة حقوقه المشروعة.

ودعا "الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف مساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته المجاهدة ودعمها بالمال والسلاح، ومقاطعة البضائع الأمريكية و"الإسرائيلية".
مصدر : وكالات
رقم : 1057120
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