عبداللهيان ولافروف يبحثان سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين

والتقى وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، حسين أمير عبداللهيان ، الذي زار موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي الأول لوزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا وتركيا ، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم الأربعاء وعقد معه جولة من المباحثات.



وجرى في هذا الاجتماع مناقشة سبل توسيع العلاقات الشاملة بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي ، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري ، وقيم وزيرا الخارجية بشكل إيجابي الاتجاه المتنامي للعلاقات بين البلدين.



وشدد أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع على ضرورة بذل الجهود لدفع العلاقات المتنامية بين البلدين الى الامام بشكل أسرع.



واعرب امير عبداللهيان عن ارتياحه للتعاون الوثيق بين البلدين في التسوية السياسية للقضية السورية ، وقيم عقد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا وتركيا في موسكو بشأن سوريا بانه نتيجة إيجابية لهذا التعاون واعرب عن شكره لاستضافة روسيا الجيدة في عقد هذا الاجتماع.



واعتبر لافروف في هذا اللقاء عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي في طهران في المستقبل القريب بانه يحظى باهمية في تعميق العلاقات بين البلدين ، كما أعرب عن أمله في أن يشارك القطاعان التجاري والاقتصادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ملتقى التعاون الاقتصادي للاتحاد الروسي والعالم الاسلامي في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية بشكل فعال.



واعتبر وزيرا خارجية البلدين أن ممر "شمال - جنوب" والتعاون المالي والمصرفي بانهما مهمان في تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز العلاقات بين البلدين ، وأكدا على ضرورة تسهيل أنشطة القطاع الخاص للجانبين وتسهيل تنقل مواطني البلدين.