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الخميس 11 أيار 2023 ساعة 08:31

غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة

غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة
وقال غريب آبادي ،في مقابلة تلفزيونية مساء الاربعاء: في الحقيقة أن الحكومة الاميركية لا يمكنها منع محاكمة الجناة، وإذا لم يكن بامكاننا الوصول اليهم ، فهل يجب أن نؤجل تنفيذ القوانين؟ لا ، هذا لن يمنع إقامة العدل.

واضاف: إن عمل النظام القضائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وإصدار لوائح اتهام في العراق في المستقبل سيثير الرعب في نفوس مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية. إن هذا العمل الإرهابي لن يمر دون عقاب.

وأكد غريب آبادي ان الحكم سيصدر في قضية اغتيال الشهيد سليماني واضاف: في النظام القضائي عندما نصدر حكما ما يكون تنفيذه وفق القوانين. لن تتجاوز الجمهورية الإسلامية القانون في تنفيذ أحكامها.

وتابع مساعد رئيس جهاز القضاء: لدينا بعض الإرهابيين الذين اعتقلوا في الخارج وحوكموا بالداخل ، ويتم تنفيذ أحكامهم.

واكد قائلا: عزم ايران والعراق سيكون له امر رادع؛ لا ينبغي لأي مجرم أن يجرؤ على ارتكاب مثل هذه الجرائم.

يذكر ان قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني استشهد مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما بضربة جوية اميركية غادرة بطائرات مسيرة في محيط مطار بغداد يوم 3 كانون الثاني عام 2020 .

وجاءت عملية الاغتيال الجبانة هذه بامر مباشر من الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.
مصدر : وكالات
رقم : 1057124
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