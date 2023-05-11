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الخميس 11 أيار 2023 ساعة 09:17

إيران.. إعادة ربط محطة بوشهر للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الوطنية

إيران.. إعادة ربط محطة بوشهر للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الوطنية
وأفاد مصدر صحفي بانه أعيد توصيل الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية ، والتي تم إغلاقها في 14 فبراير المنصرم لإجراء عمليات تفتيش دورية وإعادة التزود بالوقود سنويًا ، بشبكة الكهرباء الوطنية في البلاد يوم الاثنين المنصرم ، بعد الانتهاء من الأنشطة المخطط لها.

الجدير بالذكر أنه من أجل تحسين الأداء وضمان استمرار التشغيل الآمن والموثوق لمعدات محطة الطاقة النووية في بوشهر ، وكذلك عند تنفيذ العمليات وتحميل الوقود الجديد ، تتاح الفرصة كل عام لتنفيذ التدابير اللازمة في مجال الفحص الدوري لمعدات محطة الطاقة هذه.
مصدر : وكالات
رقم : 1057131
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