محادثات ايرانية- عراقية بشأن التردد عبر منفذ خسروي في زيارة الاربعين

وقال المشرف على محافظة مدينة قصر شيرين الايرانية محمد حيدري في تصريحات صحفية على هامش هذا الاجتماع: استضفنا وفدا من دولة العراق الشقيقة والصديقة برئاسة محافظ خانقين "دلير حسين" للتباحث حول الاجراءات التي ينبغي ان نتخذها من اجل الزيارة الاربعينية في مجال تسهيل تردد الزوار وفتح ابواب التردد واستقرار المواكب وكذلك انتشار وحدات الامداد والخدمات والاسناد في المنذرية.



كما اضاف بأن قضايا مثل انشاء المرافق الصحية وتقديم الخدمات في المنذرية وكذلك المسائل المتعلقة بجوازات السفر ونقل الزوار ايضا تم طرحها للنقاش وقد تعامل الجانب العراقي مع هذه القضايا بصدر رحب وتجاوب عال.



وأوضح بأن الوفد العراقي سينقل موضوع أخذ التراخيص المطلوبة الى الحكومة العراقية وسيأتي بالأجوبة خلال الاجتماع القادم بيننا.



واضاف حيدري : ان الامن المستتب لتردد الزوار من المنذرية الى كربلاء المقدسة يدل على مدى قدرات القوات المسلحة في دولة العراق الشقيقة والصديقة وان هذا الامن المستتب يفتح آفاقا عظيمة امامنا لحل المشاكل والقضايا المطروحة وفي مقدمة هذه القضايا هي تردد الزوار على مدار الساعة من هذا المنفذ الحدودي.