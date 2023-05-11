مقتل ثلاثة دواعش بعملية نوعية جنوب شرق صلاح الدين

جاء ذلك بعد تعرض على نقاط الفوج الثاني في اللواء 88 بالحشد في ناحية المعتصم فقام اللواء بالرد ومطاردة الدواعش ومحاصرتهم حيث تم قتل اثنين و فجر الثالث نفسه.