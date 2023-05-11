الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 أيار 2023 ساعة 12:43

كنعاني: الكيان الصهيوني لن يحصد سوى الهزيمة

كنعاني: الكيان الصهيوني لن يحصد سوى الهزيمة
واضاف كنعاني في تغريدة له اليوم الخميس " رغم الاجرام الصهيوني ، فان فلسطين ستقف مقتدرة وان استشهاد بعض قادة المقاومة لن يمنع الرد على هذا الكيان".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية " ان الاحتلال قد استهدف 200 نقطة في قطاع غزة خلال يومين وكانت معظم الاهداف مناطق سكنية ما خلف حتى الان اكثر من 25 شهيدا وعشرات الجرحى وخاصة من الاطفال والنساء.

واضاف كنعاني بأن فلسطين وفصائل المقاومة هي متحدة وعازمة ومجهزة (للمواجهة) وان كيان الاحتلال وغاصبي فلسطين سوف لن يحصدوا سوى الهزيمة من جرائمهم الحالية تماما كالسابق ، لكن صمود وجهاد الشعب الفلسطيني امام المعتدين لن يسقط مسؤولية الحكومات والشعوب الاسلامية في ضرورة تقديم الدعم القوي والمؤثر لفلسطين.

هذا وكان كنعاني قد اصدر بيانا سابقا ادان فيه بشدة العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
رقم : 1057151
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة
غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة
سلسلة اجتماعات موسكو الرباعية في محطة وزراء الخارجية
سلسلة اجتماعات موسكو الرباعية في محطة وزراء الخارجية
11 أيار 2023
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... الکيان الإسرائيلي الخاسر الأكبر في التطورات الإقليمية
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... الکيان الإسرائيلي الخاسر الأكبر في التطورات الإقليمية
11 أيار 2023
هجوم نتنياهو الانتحاري على غزة.. خيار الحرب للتخلص من الأزمة؟
هجوم نتنياهو الانتحاري على غزة.. خيار الحرب للتخلص من الأزمة؟
11 أيار 2023
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
10 أيار 2023
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
10 أيار 2023
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
10 أيار 2023
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
10 أيار 2023
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
9 أيار 2023
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
9 أيار 2023
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
9 أيار 2023
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
9 أيار 2023
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
8 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان