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الخميس 11 أيار 2023 ساعة 13:18

25 شهيدًا بینهم 6 أطفال جراء العدوان الصهيوني على غزة

25 شهيدًا بینهم 6 أطفال جراء العدوان الصهيوني على غزة
واستشهد 3 مواطنين بالإضافة إلى القائد في سرايا القدس علي حسن غالي في استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. فيما ارتقى اثنين آخرين في قصف (إسرائيلي) في منطقة القرارة الثلاثاء، وآخرين في قصف استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة رفح.

ومنذ صباح الأربعاء، ارتقى ستة شهداء بينهم طفلين في قصف (إسرائيلي) استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بوصول عدد من الإصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع نتيجة قصف عدة أهداف في منطقة القرارة وعبسان الكبيرة في خانيونس.

وكان 13 شهيدًا ارتقوا في غارات (إسرائيلية) استهدفت منازل قيادات في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ليلة الثلاثاء، وأصيب آخرين.

كما قصفت طائرات الاحتلال عدة مواقع للمقاومة وأراضٍ زراعية شمال وجنوب القطاع. وسجلت عدد من الاصابات في قصف الاحتلال مناطق شمال غزة.
رقم : 1057155
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