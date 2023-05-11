الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 أيار 2023 ساعة 13:57

ممثل السودان في مجلس حقوق الإنسان: أولويتنا هي وقف إطلاق النار

ممثل السودان في مجلس حقوق الإنسان: أولويتنا هي وقف إطلاق النار
وحسب مصادر تابع ممثل السودان، اليوم الخميس: "نناشد جميع الدول ذات النفوذ بالمنطقة بالعمل على حل أزمة السودان"، مضيفا: "نطالب بإفساح المجال أمامهم وإعطاء الجهود الإقليمية الوقت الكافي للعمل دون ضغوط لأن تلك الجهود مبشرة ويمكنها تحقيق وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وسائل إعلام عن مصادر أنه سيتم التوقيع على اتفاق مبادئ أولي بين طرفي النزاع في السودان بشأن قبول الهدنة، لكن الموعد مرتبط باتفاق على بنود خلافية.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر بالجيش السوداني قولها إن الطيران والمدفعية استطاعت طرد الدعم السريع من مناطق شرق الخرطوم بحري وأن المرحلة الأخيرة للسيطرة على الخرطوم بحري قد بدأت.

بينما نشرت قوات الدعم السريع تدوينة على "تويتر" أرفقتها بمقطع فيديو قالت فيه إنها "تمكنت من أسر المئات من قوات الانقلابيين (في إشارة إلى الجيش السوداني)، واستلام آليات عسكرية في معركة بحري"حسب قولها.

وتشهد السودان مواجهات عسكرية بين قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري من جهة، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) من جهة أخرى.

ويمر السودان بأزمة كبير بسبب تلك الحرب التي ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الداخلية في البلاد بصورة أكبر.
رقم : 1057157
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة
غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة
سلسلة اجتماعات موسكو الرباعية في محطة وزراء الخارجية
سلسلة اجتماعات موسكو الرباعية في محطة وزراء الخارجية
11 أيار 2023
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... الکيان الإسرائيلي الخاسر الأكبر في التطورات الإقليمية
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... الکيان الإسرائيلي الخاسر الأكبر في التطورات الإقليمية
11 أيار 2023
هجوم نتنياهو الانتحاري على غزة.. خيار الحرب للتخلص من الأزمة؟
هجوم نتنياهو الانتحاري على غزة.. خيار الحرب للتخلص من الأزمة؟
11 أيار 2023
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
10 أيار 2023
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
10 أيار 2023
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
10 أيار 2023
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
10 أيار 2023
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
9 أيار 2023
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
9 أيار 2023
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
9 أيار 2023
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
9 أيار 2023
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
8 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان