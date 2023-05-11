تداعيات تجدد العدوان الصهيوني على غزة

فبدون سابق انذار، قصفت طائرة اسرائيلية انتحارية منزل القيادي في حركة سرايا القدس علي حسن غالي، ما ادى الى استشهاده هو واثنين اخرين واصابة سبعة بينهم طفلة وثلاثة نساء، ليتجاوزر عدد ضحايا الغارات الاسرائيلي المئة، ما بين شهيد وجريح.



سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، وهي تنعي شهيدها، توعدت الاحتلال الاسرائيلي بالرد على سياسة الاغتيالات، مؤكدة انها لن تمر مرور الكرام، فكل الخيارات مطروحة على طاولة المقاومة، لتدوي صفارات الانذار مجددا في محيط غلاف غزة، بعد اطلاق دفعة جديدة من قذائف هاون على مستوطنتي كيسوفيم ونيريم، ضمن مئات الصواريخ التي اطلقت ضمن عملية ثأر الاحرار، بحسب الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية.



تهديدات، زادت من حالة الخوف والذعر في كيان الاحتلال، الذي ينتظر ردا واسعا بعد اغتيال مسؤل الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، خاصة وان حركة الجهاد الاسلامي اكدت قدرتها على توسيع دائرة النار، وان سياسة قصف المنازل ستقابل بتكثيف قصف تل أبيب والعمق الاسرائيلي.



ويؤكد قياديون في بعض الفصائل الفلسطينية أن المقاومة تحضر مفاجات مستقبلية للعدو حيث أنها لم تعد إلا في بداية عمليات الرد الجماعي من جميع الفصائل الفلسطينية.



ويشدد هؤلاء على فشل مخطط نتنياهو في الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي وإبعاد حركة حماس حيث كان ينوي إحداث فتنة فلسطينية من خلال ذلك.



ويؤكدون أن معادلة نتنياهو هذه قد أسقطتها وحدة فصائل المقاومة وأسقطتها غرفة العمليات المشتركة وأسقطتها الصواريخ التي انطلقت إلى الأراضي المحتلة.



وفيما يشير هؤلاء أن نتنياهو يريد أن يرسم معادلة جديدة، حذروا من أن دخول المعركة إنما ليس نزهة وليس هو من ينهي المعركة.. فالعدو يبدأ المعركة لكنها تنتهي بشروط المقاومة.. وعلى نتنياهو دفع الثمن.



كما يؤكد محللون سياسيون أن الاحتلال قد خرق التهدئة من خلال مجزرة قتل قيادات حركة الجهاد والمدنيين، ولذلك كانت مشروعية الرد عليه، مشددين على أن زعزعة الأمن والاستقرار لدى الدولة اليهودية ستكون لها تداعياتها على الهجرة والاستيطان كراوافد أساسية لقوة دولة الاحتلال.