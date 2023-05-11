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الخميس 11 أيار 2023 ساعة 15:20

مسيرة أوكرانية تهاجم مستودع نفط في مقاطعة بريانسك الروسية

مسيرة أوكرانية تهاجم مستودع نفط في مقاطعة بريانسك الروسية
وحسب مصادر كتب بوغماز، في قناته على"تلغرام": "هاجمت مسيرة أوكرانية مستودع كلينتسوفسكي النفطي، التابع لشركة بريانسك للمواد النفطية، المملوكة لشركة "روس نفط"، ولا يوجد ضحايا.

وأضاف بوغماز أن "أضرارا لحقت بالقاعدة الخراسانية وخزان المنتجات البترولية. والقوات التشغيلة تعمل في الموقع الآن".

وأفاد بوغماز بأن "هذا ليس الهجوم الأول الأوكراني، اليوم، على المنطقة. وفي الليل، ضربت أيضًا القوات المسلحة الأوكرانية المبنى الإداري في مدينة ستارودوب بطائرة دون طيار، ولم يصب أحد في الحادث.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرًا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، في يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
رقم : 1057178
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