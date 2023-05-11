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الخميس 11 أيار 2023 ساعة 15:30

قرارات اتهام لـ 26 شخصا في احداث مصلى أهل السنة في زاهدان

قرارات اتهام لـ 26 شخصا في احداث مصلى أهل السنة في زاهدان
وقال بورخاقان انه يزور سيستان وبلوشستان اثر توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية بضرورة البت في هذا الملف والتصدي بحزم مع المخطئين والمجرمين في احداث 30 سبتمبر الماضي ، واحقاق حقوق من وقع عليهم أي ظلم، موضحا ان قرارات اتهام صدرت بحق 26 شخصا في هذا الملف.

وشرح بورخاقان ان جنحة 11 شخصا من المتهمين هي اطلاق النار المؤدي للقتل والجرح، كما يواجه 15 آخرون قرارات اتهام باستغلال المناصب واطلاق النار خلافا للقواعد المتبعة وعدم الالتزام بالاوامر الصادرة والتقاعس عن المهام ، مؤكدا عدم التغاضي بحزم عن المخطئين ، مضيفا بان معلومات هذا الملف ستنشر قريبا.

وتابع " اذا ارتكب احدا اية جريمة فنحن سنتصدى لذلك بحزم ولن نسمح بتضييع حقوق المواطنين وسنعمل وفق مسؤولياتنا وسنتعامل بحزم مع الاشخاص الذين حرضوا الشباب من اهل السنة اثناء صلاة الجماعة في مصلى اهل السنة في زاهدان وشجعوا المناوئين للثورة لاستغلال هذه الظروف ، كما تم التعرف على كل من حرض شباب اهل السنة في وسائل التواصل الاجتماعي ، وسنتعامل معهم بحزم.
رقم : 1057181
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