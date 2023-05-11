انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لحقوق الإنسان الأميركية من منظور قائد الثورة الاسلامية

صرح السيد كمال حسيني ، رئيس مكتب جامعة المصطفى بمحافظة كلستان، في بداية هذا المؤتمر: إن هذا المؤتمر ينظمه مكتب جامعة المصطفى في كلستان بالتعاون مع منظمة شباب حقوق الإنسان بجمهورية إيران الإسلامية، وبالتعاون مع المؤسسات العلمية الوطنية والإقليمية بحضور ضيوف من روسيا ولبنان ومصر واليمن وسوريا وتركيا وأفغانستان وطاجيكستان والبحرين وتونس.



وأضاف: تم عقد 36 لقاءا علميا للتحضير للمؤتمر الدولي الخامس لحقوق الإنسان الأميركية من منظور قائد الثورة الاسلامية، فيما تسلم هذا المؤتمر أكثر من 200 مقال علمي .



ويواصل هذا المؤتمر اعماله اليوم في جلستين صباحية ومسائية في مدينة جرجان مركز محافظة كلستان شمال ايران.