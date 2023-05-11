الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 أيار 2023 ساعة 15:34

500 صاروخ أُطلقت أمس من قطاع غزة باتجاه العمق الصهيوني

500 صاروخ أُطلقت أمس من قطاع غزة باتجاه العمق الصهيوني
وقد انتشرت حالة من الرعب والهلع في صفوف المستوطنين عقب إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة في اتجاه المستوطنات الصهيونية.

وأظهرت مقاطع فيديو منشورة في وسائل التواصل الاجتماعي لحظة هروب وزيرة اتصالات الاحتلال إلى الملجأ خوفاً من صواريخ قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة هروب الوزير في حكومة الاحتلال عميحاي شيكلي أيضاً إلى الملجأ خلال جولة في سديروت. 

كما هرب طاقم "القناة 14" بعد إطلاق صواريخ نحو "سديروت"، بحسب ما أظهرت فيديوهات انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأظهرت مشاهد مصوّرة أخرى رعب وخوف المستوطنين وهم على الأرض خارج سياراتهم أثناء انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة "رمات غان" وسط فلسطين المحتلة.

وفي "تل أبيب"، أظهرت لقطات مصوّرة هروب المستوطنين بشكل جماعي من صواريخ المقاومة. وقد نزل المستوطنون من سياراتهم وبدأوا بالفرار ،بحسب ما أظهرت المشاهد.

وفي مشاهد أخرى، ظهرت شوارع "تل أبيب" وهي فارغة تماماً، وأشبه بمدينة الأشباح بعد إطلاق المقاومة صواريخها من غزة. 

وأفادت وسائل إعلام صهيونية بسقوط 5 جرحى حتى الآن في إطلاق الصواريخ، 3 منهم بالهلع الشديد، و2 جسدياً. 

كذلك، أظهرت مشاهد الأضرار التي خلّفتها صواريخ المقاومة من غزة في المستوطنات الإسرائيلية. واشتعلت النيران في أحد منازل مستوطنات غلاف قطاع غزة عقب سقوط صاروخ عليه. 

وتأتي صواريخ المقاومة الفلسطينية في سياق الرد على عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. وأكّدت مصادر في المقاومة الفلسطينية للميادين أنّ "الرد على العدوان الإسرائيلي بدأ"، وأضافت أنّها "البداية".
رقم : 1057183
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة
غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة
سلسلة اجتماعات موسكو الرباعية في محطة وزراء الخارجية
سلسلة اجتماعات موسكو الرباعية في محطة وزراء الخارجية
11 أيار 2023
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... الکيان الإسرائيلي الخاسر الأكبر في التطورات الإقليمية
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... الکيان الإسرائيلي الخاسر الأكبر في التطورات الإقليمية
11 أيار 2023
هجوم نتنياهو الانتحاري على غزة.. خيار الحرب للتخلص من الأزمة؟
هجوم نتنياهو الانتحاري على غزة.. خيار الحرب للتخلص من الأزمة؟
11 أيار 2023
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
10 أيار 2023
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
10 أيار 2023
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
10 أيار 2023
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
10 أيار 2023
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
9 أيار 2023
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
9 أيار 2023
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
9 أيار 2023
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
9 أيار 2023
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
8 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان