500 صاروخ أُطلقت أمس من قطاع غزة باتجاه العمق الصهيوني

وقد انتشرت حالة من الرعب والهلع في صفوف المستوطنين عقب إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة في اتجاه المستوطنات الصهيونية.



وأظهرت مقاطع فيديو منشورة في وسائل التواصل الاجتماعي لحظة هروب وزيرة اتصالات الاحتلال إلى الملجأ خوفاً من صواريخ قطاع غزة.



وأظهر مقطع فيديو لحظة هروب الوزير في حكومة الاحتلال عميحاي شيكلي أيضاً إلى الملجأ خلال جولة في سديروت.



كما هرب طاقم "القناة 14" بعد إطلاق صواريخ نحو "سديروت"، بحسب ما أظهرت فيديوهات انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي.



وأظهرت مشاهد مصوّرة أخرى رعب وخوف المستوطنين وهم على الأرض خارج سياراتهم أثناء انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة "رمات غان" وسط فلسطين المحتلة.



وفي "تل أبيب"، أظهرت لقطات مصوّرة هروب المستوطنين بشكل جماعي من صواريخ المقاومة. وقد نزل المستوطنون من سياراتهم وبدأوا بالفرار ،بحسب ما أظهرت المشاهد.



وفي مشاهد أخرى، ظهرت شوارع "تل أبيب" وهي فارغة تماماً، وأشبه بمدينة الأشباح بعد إطلاق المقاومة صواريخها من غزة.



وأفادت وسائل إعلام صهيونية بسقوط 5 جرحى حتى الآن في إطلاق الصواريخ، 3 منهم بالهلع الشديد، و2 جسدياً.



كذلك، أظهرت مشاهد الأضرار التي خلّفتها صواريخ المقاومة من غزة في المستوطنات الإسرائيلية. واشتعلت النيران في أحد منازل مستوطنات غلاف قطاع غزة عقب سقوط صاروخ عليه.



وتأتي صواريخ المقاومة الفلسطينية في سياق الرد على عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. وأكّدت مصادر في المقاومة الفلسطينية للميادين أنّ "الرد على العدوان الإسرائيلي بدأ"، وأضافت أنّها "البداية".