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الخميس 11 أيار 2023 ساعة 15:46

محافظ كلستان: أميركا أكبر منتهك لحقوق الإنسان

محافظ كلستان: أميركا أكبر منتهك لحقوق الإنسان
وقال علي محمد زنكانه في كلمة بالمؤتمر الدولي الخامس لحقوق الإنسان الأميركية من منظور قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي، الذي انعقد صباح اليوم بمدينة جرجان مركز محافظة كلستان: أن أميركا تنتهك حقوق الإنسان، وهي التي تتشدق منذ أمد بعيد بحقوق الانسان فإن ساستها يتعاملون مع قضايا حقوق الإنسان في العالم من منطلق سياسي.

وتابع: الحكومة (الاميركية) هي الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية (ضد البشرية) وهي أهم سبب للتوتر ونشوب الحرب في العالم.

وقال محافظ كلستان: إن استخدام الحظر كأداة للضغط على الدول المستقلة سياسياً مستمر منذ عقود ، وبهذا الحظر تنتهك أمريكا حق تقرير المصير كما تنتهك حق الإنسان في التمتع بالصحة والسلامة .

وأوضح زنكانه: في الوقت الذي تعتبر فيه أمريكا نفسها بانها تدافع عن حقوق الإنسان ، فإن هذا المبدأ لا يطبق في بلدها وحكومتها داعم كبير للنظام الصهيوني المزيف الذي يقتل باستمرار أطفال فلسطين المظلومين.

وتابع: أمريكا تستخدم حقوق الإنسان كأداة وتدعم الإرهابيين وتقتل وتغتال العلماء والأشخاص المهمين في مختلف أنحاء العالم.
رقم : 1057186
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