السفير السعودي في الأردن ينشر صورا من دمشق

وأرفق السفير السعودي الصور التي نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتعليق جاء فيه: "دمشق الجميلة بأهلها".ويأتي ذلك، عقب إرسال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز دعوة للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في 19 من شهر مايو الجاري.وكانت السفارة السعودية في الأردن قد نشرت مقطع فيديو على صفحتها، للقاء السفير السديري مع الأسد وتسليمه دعوة العاهل السعودية، قائلة: "الرئيس السوري يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في المملكة.. سلم الدعوة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري".وفي تغريدة منفصلة قال السفير السعودي في الأردن: "اليوم مع فخامة الرئيس بشار الاسد، الذي عبر عن إعجابه الشديد بالانجازات التاريخية التي حققها سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان حفظه الله".