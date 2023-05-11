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الخميس 11 أيار 2023 ساعة 18:22

ايران وباكستان تبحثان تطوير التعاون التجاري بين البلدين

ايران وباكستان تبحثان تطوير التعاون التجاري بين البلدين
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس بين المسؤول البرلماني الايراني الذي يزور باكستان على راس وفد، مع وزير التجارة الباكستاني، الذي يراس بدوره مجموعة الصداقة البرلمانية بين باكستان وايران في المجلس الوطني لهذا البلد.

واتفق الجانبان في لقائهما، على بذل الجهود المشتركة من اجل تحديد السبل الجديدة لزيادة التعاون في مجالات النقل الجوي والتجارة، مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية واهمية التعاون الثنائي حيال القضايا الاقليمية بين طهران واسلام اباد.

الى ذلك، اكد رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة الخارجية والامن القومي الايراني على تكثيف الزيارات التجارية المتبادلة والتعاون السياحي والشعبي، الى جانب تسيير خطوط جوية مباشرة بين العاصمتين الايرانية والباكستانية، وبما يتيح المزيد من الفرص على صعيد التعاون التجاري الثنائي.

في المقابل، لفت وزير التجارة الباكستاني الى اهمية اقتراح الجانب الايراني بِشان تسيير خطوط جوية مباشرة، معلنا دعمه لهذا الاقتراح باعتباره يسهم في تسهيل التجارة وتوسيع العلاقات الجماهيرية بين ايران وباكستان.

كما استعرض الجانبان في هذا اللقاء، موضوع انبوب مد الغاز الايراني الى باكستان والذي مضت عليه فترة طويلة، بينما اكد الوزير "قمر" حرص الحكومة الباكستانية بزعامة حزب الشعب على الدفع بهذا المشروع الضخم على صعيد التعاون في مجال الطاقة بين طهران واسلام اباد.
رقم : 1057209
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