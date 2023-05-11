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الخميس 11 أيار 2023 ساعة 18:35
انهيار جسر للمشاة في فنلندا
وقالت إدارة الإنقاذ في أوسيما الغربية في إسبو، بالقرب من العاصمة هلسنكي، في بيان اليوم الخميس: "أصيب نحو 27 فتى معظمهم من القاصرين بجروح متفاوتة الخطورة".
رقم :
1057215
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