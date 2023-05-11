انهيار جسر للمشاة في فنلندا

وقالت إدارة الإنقاذ في أوسيما الغربية في إسبو، بالقرب من العاصمة هلسنكي، في بيان اليوم الخميس: "أصيب نحو 27 فتى معظمهم من القاصرين بجروح متفاوتة الخطورة".