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الخميس 11 أيار 2023 ساعة 20:08

حكومة اربيل: "سومو" دعت رسميا تركيا لإستئناف صادرات نفط كردستان

حكومة اربيل: "سومو" دعت رسميا تركيا لإستئناف صادرات نفط كردستان
وقالت الوزارة في بيان، إنه بعد اتفاق بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية العراقية بشأن ملف نفط اربيل، تم الانتهاء من إجراءات استئناف صادرات النفط.

وأضاف البيان أنه "في 10 أيار/مايو الجاري، دعت شركة "سومو" رسميا الجانب التركي إلى البدء في تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان".

وتابع البيان أن "كلا من وزارة الثروات الطبيعية في كردستان ووزارة النفط الاتحادية الآن تنتظران حالياً رد تركيا لاستئناف صادرات النفط.

"دي.إن.أو" النرويجية تلغي توقعاتها للإنتاج من كردستان

هذا وألغت شركة النفط النرويجية (دي.إن.أو) اليوم الخميس توقعاتها للإنتاج من كردستان العراق بعدما اضطرت الشركة لوقف الإنتاج هناك بسبب توقف التصدير منذ مارس آذار.

وأوقفت تركيا ضخ 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي من منطقة فيشخابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، حكما لصالح العراق في قضية تحكيم.

وبعدها بأربعة أيام، أعلنت (دي.إن.أو) وقف إنتاج النفط من حقلي طاوكي وبيشكبير اللذين أنتجا 107 آلاف برميل يوميا إجمالا في 2022.

وقالت الشركة النرويجية اليوم في بيان عن نتائج أعمالها في الربع الأول "إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع دي.إن.أو تقديم أي توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله".

وفتح سهم الشركة المدرج في أوسلو منخفضا 3.9 بالمئة اليوم. وبلغت خسائره 1.4 بالمئة بحلول الساعة 1225 بتوقيت جرينتش.

وشكل إنتاج (دي.إن.أو) في كردستان نحو 80 بالمئة من صافي إنتاج الشركة من النفط والغاز في الربع الأول من 2023 الذي بلغ 89 ألفا و400 برميل من المكافئ النفطي.
رقم : 1057229
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