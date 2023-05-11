أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 11-5-2023

وكان الجيش الإسرائيلي أكد استهداف منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة صباح اليوم الخميس إضافة لموقع استطلاع مخصص لتوجيه عمليات إطلاق الصواريخ.



وأطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخا على منزل في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة. كما قصفت طائرات الاحتلال أرضا خالية شرق خان يونس جنوبي القطاع.



ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة في غلاف غزة منذ صباح اليوم، وذلك عقب إطلاق رشقة جديدة من الصواريخ من القطاع باتجاه فلسطين المحتلة.



يأتي ذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك في بيان مشترك اغتيال علي غالي القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غارة على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة فجر اليوم.



وشيع اليوم جثمانا الشهيدين علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس وشقيقه محمود.



وأفادت المصادر أن طائرات الاحتلال تقصف مجددا أرضا زراعية في بيت حانون شمالي قطاع غزة. كما دوت صفارات الإنذار في ناحل عوز بغلاف غزة. كما استهدفت غارة إسرائيلية شرق حي الزيتون.



وأفادت المصادر باعتراض قذيفة صاروخية فوق بلدة نير عام في غلاف غزة.



وفي فلسطين المحتلة اعلنت المصادر ان رشقة صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات "سديروت" و"نير عام" وعائلات كثيرة غادرت منطقة الجنوب واتجهت نحو منطقة البحر الميت و"إيلات" بسبب التوتر الأمني.



وقد نفت مصادر في حركة "الجهاد الإسلامي" ما يتردد عن التوصل لاتفاق تهدئة مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدة استمرار الوساطات.



وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن مصر دعت الأمين العام للحركة زياد النخالة إلى القاهرة للتباحث في وقف إطلاق النار إلا أن الحركة ارتأت أن ترسل مسؤول الدائرة السياسية محمد الهندي، مبينة أن "الهندي سيستمع فقط للطرح المصري في قضية وقف إطلاق النار، ويؤكد للمصريين أن الشرط الأول لقبولهم وقف إطلاق النار هو وقف الاغتيالات".



هذا وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن "الجهاد الإسلامي وضع 3 شروط، الأول هو إعادة جثمان الأسير خضر عدنان، ثانيا وقف سياسة الاغتيالات، والشرط الثالث هو إلغاء مسيرة الأعلام للمستوطنين المقررة الأسبوع القادم في القدس".



ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهما أن "محادثات وقف إطلاق النار مستمرة، لكن لا نتائج"، كاشفين أن "إسرائيل لم توافق على تسليم جثمان خضر عدنان في إطار وقف إطلاق النار".