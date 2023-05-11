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الخميس 11 أيار 2023 ساعة 20:23

ايران ترد على قرار البرلمان السويدي..الحرس الثوري منظمة سيادية

ايران ترد على قرار البرلمان السويدي..الحرس الثوري منظمة سيادية
يأتي هذا بعد مصادقة البرلمان السويدي على اقتراح ادراج اسم الحرس الثوري على ما يسمى "القائمة الاوروبية للمنظمات الارهابية".

وقال كنعاني ان الحرس الثوري منظمة سيادية تعود للشعب الايراني ولها هوية رسمية وقانونية نابعة من الدستور الايراني وان الحرس الثوري مسؤول الى جانب باقي القوات المسلحة الايرانية عن صون الامن الوطني وحدود البلاد.

وذكّر كنعاني ايضا بدور الحرس الثوري الحاسم في حفظ السلام والامن الاقليمي والدولي قائلا ان هذا الدور سوف لن يمحو من الذاكرة التاريخية للشعب الايراني وخاصة دول المنطقة التي تعرضت للهجوم الارهاب الظلامي التكفيري والداعشي.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية هذه الخطوة غير القانونية للبرلمان السويدي والتي جاءت بضغط وتأثير العناصر الارهابية المطرودة من الشعب الايراني ، خطوة معادية لايران وتخالف كافة معايير ومبادئ القانون الدولي قائلا ان الخارجية الايرانية تدين بأشد العبارات قرار البرلمان السويدي.

ونصح كنعاني ايضا الحكومة السويدية بالتحلي ببعد النظر والحكمة وعدم الوقوع في فخ الاضرار بالعلاقات الثنائية وعدم التضحية بالمصالح القومية للسويد والعلاقات العريقة بين البلدين لأجل مصالح الارهابيين والصهاينة والأعداء اللدودين للشعب الايراني.
رقم : 1057233
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