الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 أيار 2023 ساعة 22:01

ماذا جاء في رسالة علماء لبنان للشعب الفلسطيني ؟

ماذا جاء في رسالة علماء لبنان للشعب الفلسطيني ؟
وجاء في الرسالة التي تلاها رئيس الهيئة الإدارية للتجمع الشيخ حسان عبد الله:

يا شعب فلسطين يا أهالي غزة والضفة، أنتم اليوم تواجهون أشد الناس عداوة للذين آمنوا قتلة الأنبياء وناقضي العهود وأصحاب التاريخ الأسود في المجازر بحق الإنسانية، اليهود في كيانهم الصهيوني المؤقت وتنوبون عن الأمة في الدفاع عن عزتها وشرفها وكرامتها، انتم اليوم تتحملون أنواع الأذى وتقاومون إرادة المحتل في القضاء على آمالهم في التحرير ولكن مع ذلك أنتم اليوم تحققون إرادة الله عز وجل في زوال الكيان الصهيوني فتنالون وسام أنكم عباد الله أولو البأس الشديد الذين سيجوسون خلال الديار ويتبرون ما علوا تتبيرا.

يا شعب فلسطين يا أهالي غزة والضفة، لا تشعروا كما كنتم تشعرون بالسابق أنكم وحدكم، ولتعلموا أن الأمة كلها معكم ولا يضركم خيانة بعض حكام العرب ممن هرول نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، فمعكم الله عز وجل قاهر الجبارين ومبير الظالمين، ومعكم محور المقاومة الذي أذاق الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني مرارة الهزيمة في مواقع عديدة وأفشل المؤامرة الكونية التي أرادت تمرير صفقة القرن ففشلت بفضل جهادكم وتمسككم بقضيتكم وأرادت تمرير التطبيع مع الكيان الصهيوني فلم ينجحوا في تمريره وتعميمه فكان تطبيعا مع الحكام وبقيت الأمة على موقفها الرافض لأصل وجود الكيان الصهيوني والذي لم ولن تعترف بحقه في الوجود وتسعى بكل قوتها لزواله.

يا شعب فلسطين يا أهالي غزة والضفة، ايتها الفصائل المجاهدة، قد تحاول بعض الأنظمة الضغط عليكم للرضوخ لمطالب الصهاينة والرجوع عن بعض إنجازات المقاومة السابقة، لذا يجب عليكم الصمود وتصعيد القصف وابتكار عمليات مؤلمة للعدو الصهيوني لفرض معادلة جديدة، فبعد التضحيات التي قدمت والشهداء القادة الذين ارتقوا إلى العلي القدير لا بد من ان يدفع العدو الثمن وما خسرناه قد حصل ولن يحصل أكثر منه وليس في جعبة العدو ما يفرض علينا فيه ضغطا لا نستطيع تحمله لذا فإننا نؤكد في تجمع العلماء المسلمين على النقاط التالية:

أولا: يجب رسم معادلة جديدة في الصراع وتوازن قوى جديدا يبتنى على أساس منع عمليات الاغتيال سواء بالقصف الجوي أو تفجير سيارات القادة تحت طائلة العودة للقصف بالصواريخ .

ثانيا: يجب فرض إعادة بناء غزة ليشمل ما دمرته الحروب السابقة وليس ما حصل في المعركة الأخيرة وفرض حرية إدخال مواد البناء.

ثالثا: يجب منع عودة سكان غلاف غزة إلى مناطقهم قبل البدء بتنفيذ الاتفاق الجديد.

رابعا: رفض الضغوط التي تمارسها بعض الدول العربية للقبول بشروط أقل مما تطالب به المقاومة والتعامل بحذر مع الوساطات العربية لأنها غالبا ما تكون لمصلحة العدو الصهيوني لا لمصلحة الفلسطينيين.

خامسا: نطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني لأنه الباب الذي يستطيع منه العدو معرفة أماكن تواجد المقاومين ويقوم باغتيالهم فتكون السلطة شريكة بقتلهم.

يا شعب فلسطين يا أهالي غزة والضفة، وما النصر إلا صبر ساعة وهو قريب جدا أنه جهاد نصر أو استشهاد وسنترقب معا فجر تحرير فلسطين ونصلي في القدس سوية عما قريب بإذن الله سبحانه وتعالى".
رقم : 1057246
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة
غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة
سلسلة اجتماعات موسكو الرباعية في محطة وزراء الخارجية
سلسلة اجتماعات موسكو الرباعية في محطة وزراء الخارجية
11 أيار 2023
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... الکيان الإسرائيلي الخاسر الأكبر في التطورات الإقليمية
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... الکيان الإسرائيلي الخاسر الأكبر في التطورات الإقليمية
11 أيار 2023
هجوم نتنياهو الانتحاري على غزة.. خيار الحرب للتخلص من الأزمة؟
هجوم نتنياهو الانتحاري على غزة.. خيار الحرب للتخلص من الأزمة؟
11 أيار 2023
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
10 أيار 2023
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
10 أيار 2023
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
10 أيار 2023
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
10 أيار 2023
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
9 أيار 2023
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان
9 أيار 2023
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية
9 أيار 2023
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
مؤتمر بغداد الدولي للمياه ... مبادرة العراق لتجاوز أزمة الجفاف
9 أيار 2023
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
‘‘اللاجئون السوريون‘‘.. موضوع ساخن في الانتخابات التركية
8 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
آفاق مبادرة الرياض وواشنطن بشأن أزمة السودان