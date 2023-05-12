الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 12 أيار 2023 ساعة 08:25

بلينكين: واشنطن مستعدة لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه لشن هجوم مضاد

بلينكين: واشنطن مستعدة لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه لشن هجوم مضاد
وأوضح بلينكين، اليوم الجمعة، عندما سئل عن دعم الولايات المتحدة للهجوم المضاد في أوكرانيا "إذا كانت هناك فجوات، وإذا كان هناك نقص، فسيخبروننا بذلك وسنبذل قصارى جهدنا لتعويض ذلك".

وعلق بلينكن على قرار لندن بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، قائلا إن بلاده تثق في أن هذه الصواريخ تلبي احتياجات أوكرانيا.

يذكر أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أكد، أمس الخميس، أن لندن تعتزم تسليم أوكرانيا صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو"، وذلك بعد وقت قصير على تريب وكالات لهذه المعلومات.

وقال والاس، خلال جلسة حضرها في مجلس العموم البريطاني: "اليوم يمكنني أن أعلن أن المملكة المتحدة ستتبرع بصواريخ ستورم شادو لأوكرانيا".

كشفت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن بريطانيا قامت بتسليم الجيش الأوكراني صواريخ حديثة بعيدة المدى.

وذكرت وكالات غربية نقلا عن مسؤولين غربيين، أن لندن سلمت كييف صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو" الطويلة المدى، ما سيزيد من القدرات الهجومية للقوات الأوكرانية، وذلك قبل الهجوم المضاد "الذي طال انتظاره"، كما أضافت الشبكة أن لندن تلقت تأكيدات من كييف بأن هذه الصواريخ ستستخدم فقط ضد أهداف تقع ضمن سيادة أوكرانيا.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
رقم : 1057306
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انتهاكات الاحتلال متواصلة: غارات ليلية و10 شهداء بغزة والضفة
انتهاكات الاحتلال متواصلة: غارات ليلية و10 شهداء بغزة والضفة
البحرين... السجناء السياسيون لا يزالون في عذاب
البحرين... السجناء السياسيون لا يزالون في عذاب
12 أيار 2023
اندلاع جولة جديدة من الصراع بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين
اندلاع جولة جديدة من الصراع بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين
12 أيار 2023
وجهات النظر الغربية والشرقية تجاه الانتخابات التركية
وجهات النظر الغربية والشرقية تجاه الانتخابات التركية
12 أيار 2023
غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة
غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة
11 أيار 2023
سلسلة اجتماعات موسكو الرباعية في محطة وزراء الخارجية
سلسلة اجتماعات موسكو الرباعية في محطة وزراء الخارجية
11 أيار 2023
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... الکيان الإسرائيلي الخاسر الأكبر في التطورات الإقليمية
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... الکيان الإسرائيلي الخاسر الأكبر في التطورات الإقليمية
11 أيار 2023
هجوم نتنياهو الانتحاري على غزة.. خيار الحرب للتخلص من الأزمة؟
هجوم نتنياهو الانتحاري على غزة.. خيار الحرب للتخلص من الأزمة؟
11 أيار 2023
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
10 أيار 2023
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
10 أيار 2023
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
10 أيار 2023
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
10 أيار 2023
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية
9 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
البحرين... السجناء السياسيون لا يزالون في عذاب
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية